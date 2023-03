Incidente mortale in via Scotto a Savona, anche il mondo dello sport piange Fabrizio Manitto

Sono ore di lutto a Savona, la triste notizia della scomparsa del giovane Fabrizio Manitto ha infatti portato sgomento e commozione in tutta la comunità.

Anche il mondo dello sport si è unito al cordoglio di familiari e amici del 29enne che ha perso la vita nell'incidente stradale di via Scotto. Nel Celle Varazze Volley milita Chiara, sorella di Fabrizio, e proprio il club del presidente Lampronti si è stretto sin da subito alla sua giocatrice: "Durante una partita della sua Under 18, una nostra giovane atleta ha ricevuto una notizia terribile - si legge in una nota della società - Il fratello Fabrizio, operaio 29enne del porto di Savona, è mancato in un incidente stradale. Condoglianze da parte della società e delle compagne di squadra a Chiara e a tutta la sua famiglia".