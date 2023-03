Schianto con lo scooterone sull'asfalto: morto sul colpo un 29enne

Tragico incidente in via Scotto a Savona nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle 18.30. Ancora da chiarire le cause del sinistro nel quale un 29enne ha perso la vita dopo essere caduto rovinosamente con il proprio scooterone.

Inutile purtroppo l'intervento dei militi della Croce Bianca savonese insieme all'automedica, purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso.

Si è recato sul luogo dell'incidente anche il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro.