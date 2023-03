Savona, incidente mortale in via Scotto: la vittima è Fabrizio Manitto

È Fabrizio Manitto il 29enne che ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale in via Scotto a Savona. Secondo le prime ricostruzioni il giovane in sella al suo scooter era diretto verso l'Aurelia e perdendo il controllo del mezzo è andato a schiantarsi sull'asfalto.

Purtroppo all'arrivo dei militi della Croce Bianca e dell'automedica del 118 non c'era già più nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto la polizia stradale e la polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso.

Una scomparsa che ha lasciato tutti sgomenti e increduli. Manitto classe '93, lavorava nella Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Savona.

Si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e lo ha ricordato anche un suo collega: "Sarai sempre tra di noi fratello quel tuo numero di chiamata in porto il 189 quello prima del mio lascerà un vuoto incolmabile che riempiremo con tutti i ricordi e le risate di questi anni passati insieme. Ti voglio bene ... sempre".

"Lo ricorderemo sempre per il suo sorriso, l'ottimismo e quella marcia in più con cui affrontava le difficoltà della vita. Una bella persona oltre che un ottimo lavoratore, lascerà un vuoto in tutti noi. Aveva progetti per il fututo e una vita davanti, poveri anche i genitori e la sorella. Una perdita difficile da accettare. Fabrizio era un grande, uno di noi, resterà Camallo del Porto. Lo accompagneremo verso la sua ultima chiamata" il ricordo de "I Camalli de-Sanna"