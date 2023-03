E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.00 per un incidente avvenuto in via XXV Aprile a Pietra Ligure.

Una moto avrebbe infatti colpito un pedone nei pressi dell'ospedale Santa Corona.

Immediato l'intervento di un'ambulanza di Pietra Soccorso che ha trasportato la donna ferita in modo lieve al nosocomio pietrese.