Albenga, attivi da oggi i nuovi varchi elettronici e orari di accesso alla ZTL del centro storico

Sono attivi da oggi, lunedì 13 marzo, i varchi elettronici automatizzati per controllare gli accessi dei veicoli nella ZTL nel centro storico di Albenga, e contestualmente, cambieranno gli orari e i periodi di sosta all’interno delle aree.

Il provvedimento è volto a migliorare la sicurezza e la fruibilità della città vecchia a turisti e cittadini e, inoltre, va incontro alle richieste pervenute da alcuni commercianti e titolari di pubblici esercizi che hanno rappresentato le proprie esigenze all’Amministrazione comunale.

In particolare la giunta ha deciso di modificare le fasce orarie di accesso per i commercianti (banda rossa) che potranno accedere alla Z.T.L. tra le 6.00 e le 11.00 e tra le 18.00 e le 20.00 (in precedenza 6.00 – 10.30 e 19.00 – 21.00) con possibilità di sosta fino a 30 minuti e di estendere il periodo di sosta fino a 30 minuti anche per i fornitori (banda marrone).

Inoltre si è deciso di eliminare dall’elenco dei veicoli che possono accedere nel Centro Storico quelle dei componenti dell’Amministrazione comunale e del Segretario Generale. Si precisa che resta invariata la situazione per i possessori dei contrassegni Blu (residenti o domiciliati nel Centro Storico).

L’attuale disciplina di accesso alla ZTL quindi vede: banda verde transito senza limitazioni di orario: veicoli appartenenti a soggetti che dispongono di aree private per la sosta ubicate all’interno della ZTL;

banda blu transito e sosta dalle ore 6.00 alle ore 9.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – dalle ore 19.30 alle 21.00: veicoli appartenenti a residenti che non dispongono di aree private per la sosta ai quali è consentita nei pressi dell’abitazione per le operazioni di carico e scarico. Veicoli appartenenti, od in uso, a religiosi che si rechino presso la Curia Vescovile; per questi veicoli potranno essere rilasciati alla Curia, fino ad un numero massimo di tre contrassegni nei quali non venga indicata la targa; Veicoli appartenenti a soggetti che dispongono a titolo di proprietà, affitto o comodato, di magazzini non atti al ricovero dei veicoli, ai quali la sosta è consentita nei pressi del magazzino per le operazioni di carico e scarico;

banda rossa transito e sosta tra le 6.00 e le 11.00 e tra le 18.00 e le 20.00: veicoli appartenenti a titolari di esercizi commerciali, ad artigiani, ad appartenenti ad associazioni di volontariato e ad associazioni ONLUS, con sede o deposito all'interno della Z.T.L.1, che non dispongano di aree private per la sosta, ai quali la sosta è consentita nei pressi dell'esercizio commerciale e/o sede, attività artigianale/deposito per le operazioni di carico e scarico. Veicoli utilizzati dalla clientela di bed & breakfast, ed affittacamere o similari, operanti all'interno del perimetro della Z.T1,1. Veicoli di proprietà, od in uso, alle ditte di onoranze funebri per l'affissione dei necrologi all'interno delle postazioni presenti nel centro storico e per le operazioni inerenti alle proprie funzioni nel caso di interventi del Centro Storico. Veicoli che trasportano esclusivamente medicinali urgenti;

banda marrone transito e sosta dalle ore 6.00 alle ore 10.30 per 30 minuti: veicoli di fornitori abituali di esercizi od enti posti all'interno della Z.T.L.1, veicoli adibiti a servizi di manutenzione di impianti termici, idraulici, elettrici ed assistenza elettrodomestici, falegnameria, vetrai e fabbri, rifornimento combustibile per riscaldamento, disinfestazione, derattizzazione, veicoli al servizio degli operatori, professionali od appartenenti a cooperative di lavoro, che effettuino la consegna dei pasti a soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli (es. anziani, persone affette da disabilità, ecc.), o effettuino prestazioni sanitarie, per i quali la sosta è consentita rispettivamente nei pressi dell'esercizio commerciale - ente - ambulatorio, nei pressi delle abitazioni presso le quali sia stata richiesta opera di manutenzione di impianti termici, idraulici, elettrici ed assistenza elettrodomestici, vetrai e fabbri, nei pressi delle abitazioni dei soggetti appartenenti alle fasce deboli destinatarie della consegna dei pasti o, qualora tale sosta rechi intralcio alla circolazione, nelle aree di piazza IV Novembre, via E, d'Aste e piazza S, Domenico; I fornitori dovranno propone richiesta di permesso indicando nell'istanza l'elenco dei commercianti, enti. associazioni o privati, da loro riforniti in maniera regolare.