Pallare, auto cappottata: tre feriti al San Paolo in codice verde

Auto cappottata questo pomeriggio lungo la Sp15, all'ingresso di Pallare, per cause in via di accertamento.

L’allarme è stato lanciato alle 15 e immediatamente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Cairo Montenotte, tre ambulanze della Croce Bianca di Carcare, l’automedica del 118 e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito, sull’auto viaggiavano 3 persone, una mamma con i due figli, già all’esterno dell’abitacolo all’arrivo dei soccorsi, non avendo, fortunatamente, riportato ferite gravi. Dopo le prime cure dei sanitari del 118, i tre feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice verde.