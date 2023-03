Rischio crollo di un'abitazione a Rialto: via Melogno chiusa al traffico fino all'intersezione con via Cheirano

Nella giornata di ieri il sindaco di Rialto Valentina Doglio aveva firmato un'ordinanza contingibile ed urgente riguardante la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale di via Melogno nel tratto compreso tra il civico 68 e l'intersezione con via Cheirano (località Barca): la motivazione del provvedimento è riconducibile al rischio legato ad un potenziale crollo di un'abitazione presente in zona.

Quest'oggi, però, dopo il sopralluogo da parte del sindaco e della Polizia Locale, è arrivato un ulteriore atto che dispone la chiusura al transito veicolare del tratto di strada compreso tra il civico 68 di via Melogno e la intersezione con via Cheirano, fino alla messa in sicurezza dell'immobile individuato nel civico 74 di via Melogno. Il documento firmato dalla prima cittadina ha inoltre disposto la riapertura di via Melogno al solo traffico pedonale per 1,20 metri dal ciglio stradale a valle rispetto all'edificio oggetto di cedimento strutturale. Al proprietario dell'abitazione e all'impresa esecutrice delle opere è stata invece ordinata la messa in sicurezza dell'edificio pericolante.

Novità anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Tpl Linea ha infatti reso noto le modifiche alla circolazione sulla linea 35 Finale Ligure - Rialto - Vene: "Le corse della linea 35 effettueranno il seguente percorso alternativo - spiegano dall'azienda savonese - giunte in piazza Calvi proseguiranno in via Cheirano sino all'intersezione con via Melogno, effettueranno inversione, torneranno in piazza Calvi, alle poste proseguiranno a sinistra in via Melogno, transiteranno davanti al Comune sino all'intersezione con via Chiesa, effettueranno inversione, e quindi riprenderanno il regolare percorso".