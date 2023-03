Ceriale 2023, Sanna attacca: "Giordano cerca di allearsi con Fasano, tenta il tutto per tutto pur di mantenere una poltrona"

"Considerato il declino della sua squadra a seguito dell'emorragia di candidati a 2 mesi dalle elezioni, pur di mantenere una poltrona, Luigi Giordano tenta il tutto per tutto arrivando ad ingoiare rospi indigesti, più avanti espliciterò dettagliatamente leggete fino alla fine". Cosi commenta Rodolfo Sanna di Ceriale in Movimento e Coordinatore di Ceriale Laboratorio di Idee.

"E' così che nel panorama politico cerialese il già ex candidato sindaco Luigi Giordano vedendo ormai sfumare la vittoria alle prossime elezioni piuttosto che andare incontro ad una sconfitta prova ad allearsi con chi ha aspramente criticato proprio per, a detta di Giordano, le sue incapacità amministrative e cioè con Marinella Fasano ex assessore della giunta Fazio".

"Come si può dare credibilità a chi ha basato la sua carriera politica indicando gli avversari, compresa Marinella Fasano, come incapaci di amministrare e adesso si rinnega se stesso scegliendola come futuro sindaco? Oggi ne elogia generiche qualità, senza essere in grado di cirocostanziarle allo stesso modo di come ha sempre circostanziato le critiche. Di quali qualità parla visto che non ne cita nemmeno una? Mentre invece in passato Giordano ha sciorinato una lista di lacune all'indirizzo di Marinella Fasano da far impallidire, critiche riguardanti sia gli eventi di promozione turistica sia altre questioni. Non è forse questo opportunismo e carrierismo politico?".



"Pochi mesi fa, durante le feste natalizie, Luigi Giordano con un post lamentava un discredito della sua immagine che veniva associata alla pubblicazione di un post che ritraeva Marinella Fasano ed il ministro Meloni, adesso invece associare la sua immagine con quella di Marinella Fasano non dà luogo a nessun discredito? Nel 2014 Giordano disprezzava il livello culturale e mentale di Marinella Fasano per un "like" ad un post di Marabello. Sempre nel 2014 Giordano diceva "In tanti succubi della Fasano, la città è piena di problemi". Quindi quali sono le intenzioni di Giordano? Riportare il paese ad essere pieno di problemi e tornare a rendere i cittadini succubi?".



"Marinella Fasano era assessore nelle giunte che han venduto la farmacia comunale e che han chiuso il sottopasso di Via Fontana. Giordano era davvero contrario a queste azioni o era per farsi votare ed eleggere? O magari per assicurarsi una poltrona ben retribuita è in grado di rimangiarsi tutte le battaglie del passato e prendere in giro gli elettori?", prosegue.



"L'atteggiamento di Giordano ormai non mi stupisce, mentre a stupirmi è Marinella Fasano, mi sembra assurdo che una donna ed una professionista come lei (gran lavoratrice), seppur inorgoglita della proposta e della prospettiva di fare il Sindaco, si sia lasciata lusingare da elogi di circostanza e possa accettare di fare squadra con elementi con certi precedenti".



"E' davvero vantaggioso mischiarsi con taluni personaggi che fino a ieri le gettavano palate di fango (per non dire altro) addosso, pur di ottenere una candidatura a Sindaco a tutti i costi? Quanto vale la sua dignità di persona ancor prima che come politico? - conclude - Bisogna fare molta attenzione a chi ci si mischia, ci vuole una vita a costruire una buona immagine e basta un attimo per perdere tutto ciò che si è conquistato con fatica".