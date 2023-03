Morte Vincenzo Spera, Tomatis (sindaco Albenga): "Tragica notizia, era molto legato alla nostra città"

Lutto per la tragica scomparsa Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. Nel fare le più sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta la città di Albenga il sindaco Riccardo Tomatis lo ricorda con queste parole: "Una tragica notizia quella della scomparsa di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica con il quale abbiamo collaborato molto, in particolare in occasione dell’organizzazione del concerto di Jovanotti".

"Posso dire che è anche grazie a lui se alla fine siamo riusciti a realizzare questo grande evento. Grazie alla sua disponibilità e al suo atteggiamento sempre positivo e propositivo. Vincenzo Spera era molto legato alla nostra città già da quando era assessore Nicoletta Mantica con la quale aveva realizzato importanti eventi nella Città delle Torri".

"Se ne è andata una figura di spicco grande appassionato di musica, che ha vissuto 'A un metro dal palco' (come recita il titolo della sua autobiografia). A nome di tutta la città voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia", conclude il primo cittadino.

Il promoter musicale settantenne è stato investito ieri sera da una moto in corso Magenta a Genova. Subito intubato e trasportato in codice rosso al San Martino, le sue condizione erano apparse subito disperate.

Vani i tentativi di rianimarlo da parte dell'equipe di anestetisti diretta dal dottor Giordano Casalini, che ha constatato il decesso pochi istanti dopo l'una.

Ferito anche il 18enne a bordo della moto, soccorso dalla Croce Verde Genovese e trasportato al Galliera anche lui in codice rosso, le sue condizioni però non sarebbero gravi. La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale.