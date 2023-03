Attimi di apprensione nel pomeriggio odierno a Sassello, in località Alberola, dove un uomo di circa 50 anni si è ferito ad una mano mentre era impegnato ad utilizzare un flessibile.

Per accelerare le operazioni di trasferimento in ospedale è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo: la persona ferita è stata trasportata in codice rosso al San Paolo di Savona.