Savona, sicurezza in piazza del Popolo. Lo sfogo: "Location non sicura per i mercatini nelle ore serali"

Continua a tenere banco il problema sicurezza in piazza del Popolo. A lanciare l'allarme sui social la savonese Cinzia Riolfo, partecipante ai mercatini artigianali che si svolgono nell'area oggetto della discussione da anni per via di aggressioni e degrado.

"Una location che è sicura dal mattino presto fino all'ora di pranzo, ma che dopo tale ora non è più sicura. I mercatini artigianali si svolgono dalla mattina alla sera, orario stabilito con il comune, al mattino passano i vigili, c'è vita per strada, ma dopo pranzo la gente si sposta in centro, non passano più i vigili, si rimane da soli - spiega - Qualcuno alle 15.30 addirittura se ne va, e per chi svolge questo tipo di manifestazione, spesso sono donne sole, non è salutare rimanere nel pomeriggio".

"Addirittura è passato un ragazzo dalla mia amica, che non era ligure, e nemmeno italiano, e le ha detto che non è salutare per una donna da sola rimanere troppo tardi. Ora io vorrei far presente che facciamo tante manifestazioni per le donne, che facciamo tante parole per le donne, ma poi ai fatti si traduce tutto in un 'a noi non importa' da parte del comune - prosegue - L'associazione ha chiesto di poter usufruire di piazza de Brandale, come ci aveva già concesso di usufruirne, che sarebbe più consona ai partecipanti, e oltremodo più sicura per le donne che svolgono tale attività, ma il Comune non vuole più concederla, senza motivo, che sarebbe una volta al mese, e neanche tutti i mesi".

"Abbiamo fatto diverse manifestazioni e purtroppo nelle ore serali c'è qualche ubriaco che si avvicina ai banchi e dà fastidio e abbiamo deciso che potenzieremo comunque i controlli - ha detto il presidente del consorzio La Piazza Umberto Torcello - abbiamo trovato un ottimo rapporto con l'amministrazione, è stata precisa e ci darà una mano, rimarremo lì, vogliamo tenerci la Piazza e rilanciare l'area".

Il comune da mesi sta cercando di rilanciare la zona, tra l'apertura del chiosco nei mesi scorsi, il prossimo avvio del bando per la futura gestione del "Girasole" (7 le manifestazioni d'interesse inviate a Palazzo Sisto) e il presidio della polizia locale nel quale oltre alla consegna del bollino per i residenti l'amministrazione sta cercando finanziamenti per poter garantire la presenza di uno psicologo e degli agenti per poter riaprire più giorni a settimana.