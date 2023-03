Un'antica chiesa sul Priamar: in Curia l'eccezionale mostra "La Cattedrale scomparsa"

Dal 18 marzo al 24 aprile dalle ore 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19 lo spazio espositivo della Curia Vescovile ospiterà la mostra "La Cattedrale scomparsa", che illustra la ricostruzione ipotetica della Cattedrale Nostra Signora del Priamar sulla base di documenti del XVI secolo e diverse ricerche storiche e archeologiche. L'inaugurazione è in programma venerdì 17 marzo alle ore 17 alla presenza del vescovo Calogero Marino e delle autorità cittadine.

L'antica cattedrale fu eretta dopo l'editto dell'imperatore romano Costantino del 313 sulle rovine di templi pagani, sull'estremità rocciosa del promontorio, e distrutta nel 1595 dai genovesi. Quest'ultimi ne giustificarono la demolizione con la necessità di migliorare le difese militari della città ma probabilmente era volta a sottomettere i savonesi togliendo loro gran parte dell'identità storico culturale. Fu così sconsacrata e spogliata degli arredi sacri e delle opere d’arte, in parte portate a Genova od offerte in dono a nobili in visita a Savona. I savonesi non potevano avvicinarsi all'ormai fatiscente struttura, pena la morte. Infine fu rasa al suolo e al suo posto vennero costruiti edifici militari.

L'allestimento è promosso dalla Diocesi di Savona-Noli e da Comune, Rotary Club e Fondazione Agostino De Mari ed è stata realizzata da un gruppo di appassionati con la collaborazione di enti e ricercatori. Si citano la Cattedrale di Albì, l’Archivio di Stato, la Società Savonese di Storia Patria, le biblioteche Universitaria di Genova e "Anton Giulio Barrili", l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. "Le date scelte per l'esposizione sono molto significative per la città, da sempre legata al culto della Madonna - affermano gli organizzatori - Il 18 marzo 1536 la Vergine di Misericordia apparve al beato Antonio Botta e il 24 aprile 1595 fu l’ultimo giorno in cui i savonesi poterono vedere ciò che restava della loro cattedrale".