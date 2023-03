Costa Binella, Anpi Ceriale completa la targa commemorativa donata per ricordare l’eccidio del ‘45 (FOTO)

Dino Morando, presidente Anpi Ceriale, insieme a due amici dell’associazione questa mattina a Testico hanno posato la targa in legno che riporta l’indicazione “Costa Binella” dove lo scorso 24 aprile 2022 fu posata una targa commemorativa per non perdere la memoria dell’efferato eccidio che si consumò il 15 aprile 1945, proprio in quel luogo, ad opera dei tedeschi, in cui persero la vita 27 civili (leggi QUI).

La targa è stata interamente realizzata da Dino Morando e donata a nome dell’associazione combattentistica.

Per la sua realizzazione sono state utilizzate due tipologie di legno: il pino e il castagno. Come spiegato dal presidente Anpi Ceriale, ogni particolare della targa ha un significato ben preciso: “Il pino è caratteristico delle nostre colline e i nostri partigiani utilizzavano sempre delle pigne per accendere il fuoco. Il castagno invece ha un duplice significato: un martire di Testico fu ucciso dai soldati tedeschi proprio mentre stava facendo l’innesto di un castagno, inoltre, le castagne un tempo erano il pane dei poveri e si mangiavano, trattate in diverse modalità, quasi tutto l’anno. Hanno sfamato tanti cittadini e per questo sono un simbolo nella nostra zona”.