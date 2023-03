Da Mozart agli spiritual, musica e preghiera a Valleggia per san Giuseppe

Domenica 19 marzo, alle ore 21, nella Chiesa Santissimo Salvatore in Valleggia a Quiliano, nell’ambito delle iniziative organizzate dalla parrocchia in occasione della festa del compatrono san Giuseppe, si svolgerà un concerto - o meglio una "elevazione musicale" - con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del Comune.

Due importanti realtà vocali del territorio saranno impegnate nell'esecuzione di brani di genere molto diverso, da Mozart a Gounod ai gospel, in una proposta di preghiera in musica particolarmente suggestiva. Protagonisti saranno infatti gli ospiti dell'Holy Heart Gospel Choir di Savona, diretti da Igor Barra e accompagnati da Guido Ripoli, e il gruppo "di casa", ovvero il Coro Polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi, con Andrea Ravazzano all'organo.

L'Holy Heart Gospel Choir è nato nel 2020 in seno all'Accademia Musicale Teresiana di Savona ma nonostante la sua recente fondazione si sta affermando come realtà apprezzata nel territorio. Il repertorio è dedicato ai più famosi "traditional spirituals and gospel", musica impegnata nei temi e nelle forme che la caratterizzano, senza trascurare l’allegria e il coinvolgimento con l’uditorio. Proprio allegria e coinvolgimento sono le parole chiave che guidano lo spirito dei coristi, in perfetta sintonia con quanti fin dalle origini si sono dedicati a questo tipo di canto, che è anche forma di preghiera, amore e speranza.