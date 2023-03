Ritiro tessera Anpi a Galtieri, botta e risposta. Il vicesindaco di Alassio: "Atto di arroganza giurdica e morale, mi iscriverò alla Fivl"

"Spiace apprendere da una lettera, consegnata brevi mani, che la tessera associativa ANPI per l’anno in corso mi è stata respinta con motivazioni estremamente fumose, su indicazione della segreteria nazionale".

Si apre così la lettera del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri a seguito del botta e risposta sulla decisione dell'Anpi alassino di ritirargli la tessera di iscrizione per via del suo ingresso in Fratelli d'Italia.

Una querelle iniziata quindi così con la presa di posizione dell'associazione nazionale partigiani, proseguita con la risposta del vice di Marco Melgrati (leggi QUI) e successivamente con una missiva dell'Anpi.

"Poiché nessuna indicazione è riportata in merito ad una violazione dello Statuto o del regolamento, si conforma un evidente atto di arroganza giuridica e morale che mai dovrebbe appartenere ad un ente che si dichiara democratico e tutore delle libertà, contrario a qualsiasi forma di tirannia ed assolutismo. Questa Arroganza intellettuale, con radici molto profonde, aveva già nel 1948 portato alla scissione dall’Anpi i partigiani di matrice cattolica che fondarono la Federazione italiana volontari della libertà, a cui aderirò per continuare a testimoniare i miei valori anticomunisti e antifascisti. Tali valori, testimoniati dal mio percorso politico amministrativo - trovano ulteriore conferma col deposito in Corte di Cassazione la prossima settimana di una proposta di modifica di legge per reintrodurre le preferenze per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato, attuando cosi il richiamo al pieno rispetto della carta Costituzionale che i Signori dell’Anpi ignorano, pur rivendicando la patente esclusiva di custodi dei valori Repubblicani" prosegue il vice sindaco di Alassio.

"Per quanto mi riguarda, dunque, la questione finisce oggi perché non sono interessato ad alimentare inutili polemiche anacronistiche e strumentali a delegittimare solo quanti vogliono avviare un percorso politico in un’area di destra moderna. Tale percorso è stato già tracciato proprio dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nei giorni scorsi, ha dichiarato che 'La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi antiebraiche. E senza ambiguità è ovviamente anche la nostra condanna del nazismo e del comunismo, l’unica delle ideologie totalitarie del XX secolo che è ancora al potere in alcune nazioni'. I miei ringraziamenti infine a tutti gli associati Anpi che, nonostante gli indirizzi della segreteria nazionale, continuano a manifestarmi con onestà intellettuale la loro vicinanza" conclude Galtieri.