Albenga, marcia indietro di Toti: non sarà all'inaugurazione di Esselunga. Ok all'incontro sul futuro dell'ospedale

Alla fine il presidente della Regione Giovanni Toti non sarà ad Albenga per l’inaugurazione del supermercato Esselunga il 22 marzo, convocato a Roma per altri impegni istituzionali, ma ha già annunciato la sua visita per l’11 aprile alle 12, insieme all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e i vertici Asl, per l’incontro richiesto dal sindaco Riccardo Tomatis che avrà come tema il futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

L’annuncio della sua presenza per il taglio del nastro di un supermercato, comunque, non era garbato affatto ai membri del comitato spontaneo apartitico #senzaprontosoccorsosimuore, che proprio nei giorni scorsi avevano affermato “Ci auguriamo si tratti di una notizia errata. Sarebbe molto grave se il presidente Toti, che ha risposto negativamente a tutte le richieste di incontro per l’ospedale Santa Maria di Misericordia, che neppure in occasione della consegna della medaglia d’oro al merito civile alla Città è venuto al Albenga, decidesse di partecipare all’inaugurazione di una attività privata. Se tuttavia il Presidente dovesse magicamente trovare la strada che porta ad Albenga proprio in questa occasione, ci auguriamo che, per lo meno, i cittadini che saranno presenti decidano di manifestare il loro dissenso. Così non fosse non potremmo non dedurne che approvano le scelte della Regione sul tema sanità”.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino ingauno per la risposta affermativa, con tanto di data, da parte della Regione, per l’incontro da lui richiesto: “Siamo soddisfatti di sapere che si sta lavorando all’organizzazione dell’incontro che ho chiesto al presidente Toti e all’assessore alla Sanità Gratarola a nome di tutta Albenga. È un appuntamento che l’intera città attende, a dimostrazione di quanto i cittadini tengano al loro ospedale e all’urgenza di affrontare il tema della tutela del diritto alla salute”.

“Sarebbe impensabile affrontare un’estate come quella dello scorso anno. Il confronto è alla base delle scelte migliori e chi deve scegliere non può non tenere conto delle esigenze del territorio”, conclude il sindaco Riccardo Tomatis.