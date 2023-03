“Crescere insieme in un mondo solidale ed inclusivo”, a Pietra Ligure le scuole incontrano le istituzioni (FOTO e VIDEO)

L'occasione è stata la proiezione del video “We run for women”, realizzato per la corsa contro la violenza sulle donne tenutasi a Pietra Ligure lo scorso 20 novembre, e così sul palco del Cinema Teatro Guido Moretti è andato in scena l'incontro “Crescere insieme in un mondo solidale ed inclusivo”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Questura di Savona in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e l’A.s.d. RunRivieraRun, è stata pensata come un incontro tra le scuole e le Istituzioni e ha avuto il suo momento saliente nell’intervento del Questore di Savona dott.ssa Alessandra Simone, cui ha fatto seguito la presentazione del libro “Io e Spider-man. Storia vera di un Supereroe normale”, a cura del Cavaliere della Repubblica Italiana Mattia Villardita.

Una mattinata formativa, alla presenza delle principali autorità civili e militari del territorio, per i numerosi alunni dell'istituto comprensivo di Pietra Ligure che hanno gremito platea e galleria del teatro pietrese interagendo anche con i relatori sul palco.

L'evento, moderato dalla direttrice della Fondazione De Mari Anna Cossetta, si è aperto con il saluto del sindaco Luigi De Vincenzi e dell'assessore comunale Marisa Pastorino, seguiti da quello del consigliere regionale Angelo Vaccarezza. L'incontro ha ospitato poi l'intervento del Questore e la proiezione del video dedicato alla manifestazione “We run for women” del novembre scorso. In conclusione, la presentazione del libro scritto da Spider-man Villardita.