Lavori su Palazzo Gavotti a Savona, entro giugno verranno rimossi i ponteggi

Entro Pasqua verrà scoperto l'orologio nella parte alta, poi ogni due tre settimane verranno liberate le parti più in alto fino a fine maggio, inizio giugno dove la facciata sarà totalmente libera.

Questi gli sviluppi sui lavori sul Palazzo Gavotti in Piazza Chabrol a Savona, oggetto di interventi di ristrutturazione che vanno avanti da più di tre anni e per i quali i savonesi si sono chiesti in più di un'occasione quando i ponteggi verranno rimossi.

"Siamo quasi a tiro, è stata lunga ed è stato fatto un grosso lavoro - dice l'assessore ai lavori Lionello Parodi - sono stati infatti richiesti lavori aggiuntivi di recupero per via delle prescrizioni ulteriori molto stringenti da parte della Soprintendenza. Resteranno poi da fare interventi minori a terra e un risanamento interno".