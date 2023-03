"L'agricoltura ad Albenga: dal tradizionale al sostenibile-biologico", conferenza all’Auditorium San Carlo

La Fondazione G. M. Oddi e il comune di Albenga per la rassegna “Albenga Passato e Presente” propone sabato 25 marzo la conferenza “L'agricoltura ad Albenga: dal tradizionale al sostenibile-biologico”.

Un percorso dell'evoluzione delle tecniche agricole dal passato ancora recente caratterizzato dall'impiego pressoché indiscriminato di fitofarmaci, ad una seconda fase con l'utilizzo limitato di prodotti chimici controllati, per arrivare all'agricoltura odierna “sostenibile e biologica” rispettosa dell'ambiente e della qualità della produzione.

Relatore Giobatta Aimone Vio, produttore, grazie al metodo biologico praticato “in zone incantevoli dell'entroterra albenganese”, di “frutti di qualità dai profumi inconfondibili, di vini premiati dalle migliori guide internazionali, olio ed erbe aromatiche”. Aimone Vio, titolare dell'omonima azienda agricola biologica, ha ottenuto dalla guida Gambero Rosso il premio speciale “Viticoltore dell'anno 2017”.

Alla conferenza interviene il prof. Giuseppe Rossi, ex docente dell'Istituto Agrario di Albenga, esperto di storia dell'agricoltura locale. Coordina l'incontro Mario Moscardini. La conferenza ad ingresso gratuito avrà inizio all’Auditorium San Carlo in Via Roma 58 alle ore 17 e si concluderà con un rinfresco.