Savona, Fidapa BPW Italy organizza la proiezione del docufilm #AnneFrank–Vite parallele

La sezione di Savona della Fidapa BPW Italy ha organizzato la proiezione presso il NuovoFilmStudio del docufilm #AnneFrank–Vite parallele di Sabina Fedeli e Anna Migotto. Un’opera tutta al femminile, che accompagna gli spettatori nella storia di Anne Frank, storia che si intreccia con le vite di cinque sopravvissute all’Olocausto, all’epoca bambine e adolescenti come lei, ora donne, madri, nonne.

Helen Mirren, premio Oscar fa da narratrice leggendo alcune delle pagine più intime e toccanti del celebre libro “Il diario di Anna Frank”. Prodotta con la partecipazione di Rai Cinema, l’Anne Frank Fonds di Basilea e il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, la pellicola è stata distribuita in oltre 60 paesi, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti.

"Viviamo purtroppo tempi di conflitti nei quali la situazione dei diritti umani nel mondo è drammatica e ci ricorda quanto essi siano fragili e quanto poco ci voglia per ribaltarli o negarli. Stiamo iniziando a perdere la generazione delle persone testimoni dell’orrore dell’Olocausto, di quel periodo buio e terribile: mantenere vivo il ricordo, la memoria di quei giorni è dunque di fondamentale importanza per poter guardare al futuro con la speranza che quegli orrori non si ripetano mai più", spiega Milly Torcello, presidente sezione di Savona.

"Per questo abbiamo fortemente voluto condividere la visione di questo docufilm con i giovani studenti, sono loro il futuro e a loro bisogna rivolgersi per far continuare a crescere la cultura del rispetto, contro ogni pregiudizio. Le registe e filmmaker Sabina Fedeli ed Anna Migotto saranno presenti alla proiezione del docu-film e al dibattito che seguirà - conclude - L’evento è patrocinato da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest e comune di Savona". L'appuntamento è fissato per giovedì 23 marzo alle ore 9.