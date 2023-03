Rischio idraulico sul S. Brigida a Celle, Acquedotto prospetta la creazione di un bypass esterno

Un bypass esterno provvisorio da realizzarsi con tutte le cautele del caso.

Questa la soluzione prospettata dall'Acquedotto ieri in un vertice con il comune di Celle e Anas, da realizzarsi nell'area del cantiere del rio Santa Brigida tenendo conto del giudizio di sospensione dell’esecuzione di opere in cantiere emesso dal giudice alla fine dell’anno 2022 e della preoccupazione del all'amministrazione per l’approvvigionamento di acqua potabile nei mesi estivi.

"Con un bypass esterno si elimina la strozzatura (presente adesso nei pressi del voltino) fra le due porzioni della condotta principale già sistemate e si garantisce la portata di acqua potabile adeguata al Comune di Celle Ligure ed al Comune di Varazze" spiega il sindaco Caterina Mordeglia.

"Anas, preso atto della sentenza di sospensione delle opere in cantiere emessa a fine anno 2022, ha confermato al Comune di Celle lo smantellamento di tutto il cantiere. Come richiesto dal Comune ha garantito l’apertura del passaggio pedonale del voltino con messa in sicurezza per l’incolumità dei passanti, la restituzione al Comune dell’area di Piazza Costa rendendola fruibile, il rifacimento del marciapiede lungo la Strada Statale Aurelia nel tratto interessato dal cantiere ossia in prossimità degli edifici. Definite le modalità degli interventi, saranno comunicate le tempistiche" conclude la prima cittadina cellese.