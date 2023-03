"Albenga in tavola": ecco dove trovare i prodotti a base di carciofo

Continua la settimana dedicata al Re carciofo spinoso di Albenga nell’ambito delle iniziative di “Albenga in Tavola”.

I locali aderenti all’iniziativa nei quali potrete trovare proposte a base di carciofo sono: Osteria dei Leoni in Vico Avarenna che propone il flan di carciofi su fonduta di Castelmagno; Le Anfore in Vico B.Ricci che propone la tartare di fassona con carciofi; Hostaria del Viale in via Fiume che propone consistenze di carciofi con triglie di scoglio; Al Nautico in Lungomare A. Doria che propone il flan di carciofi.

Sabato 25 marzo alle ore 11 in piazza San Michele show cooking e degustazione gratuita delle ricette preparate dai ragazzi dell'Istituto alberghiero Giancardi Galilei Aicardi.

Queste le proposte: - Carciofi farciti ai gamberi e pesto di fave; - Orzotto ai carciofi e croccante al caffè e olive; - Drink carciofo.

Le aziende che, attraverso la Cooperativa Ortofrutticola, hanno offerto i prodotti sono: Azienda agricola Rossi Loredana, Campochiesa: carciofi; Azienda agricola Zunino Mauro,Salea: fave; Azienda agricola Buscaglia Jole,Calizzano: prezzemolo; Azienda agricola Rossi Anna Maria, Albenga: porro; Azienda agricola F.lli Ordine, Bardineto: patate.