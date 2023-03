Peste suina, nuovo caso a Giusvalla: aumentano a 6 i comuni colpiti nel savonese

Dopo Sassello, Mioglia, Pontinvrea, Urbe e Stella è stato riscontrato un nuovo caso di positività alla peste suina a Giusvalla.

Nel comune dell'entroterra dopo le analisi sulla carcassa del cinghiale è stato appurato che fosse stato colpito dalla malattia.

Salgono a 36 invece i casi nel sassellese (due in più nel nuovo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale).

I positivi sono ora 490, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 318 le positività totali; in Liguria salgono a 172.

Con il caso di Giusvalla diventano 73 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.