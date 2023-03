Savona, alla mensa della Caritas la festa per i 10 anni di Teatro21

Sabato 25 marzo alle ore 18:30 nella mensa della Caritas, in via Edmondo De Amicis 2, l'associazione culturale Teatro21, che collabora proprio con Caritas e Fondazione Diocesana ComunitàServizi, festeggerà i suoi dieci anni presentando il progetto artistico "Philia" e inaugurando un murales del pittore brasiliano Alexandre Mora Sverzut. Lo scopo è rendere la mensa stessa uno spazio accogliente grazie all'arte intesa come forma di nutrimento dello spirito dell'uomo.

"La mensa è uno spazio in cui si può nutrire non solo il corpo ma anche l'anima delle persone - afferma Moretti, di professione operatrice pedagogico teatrale - Il nostro scopo è trasformare questo luogo dedicato alle persone in difficoltà in uno spazio di coesione sociale aperto a tutta la cittadinanza". Per l'associazione fare teatro sociale significa portare il gesto attoriale a coloro che lo vivono come un'opportunità per dare corpo alle proprie istanze creative e ai propri interessi. "I nostri laboratori sono a partecipazione libera, si può venire anche solo per assistere - aggiunge - Si tratta di momenti di incontro reale per conoscersi reciprocamente".