Educazione stradale, la polizia locale di Albenga incontra gli studenti

Continuano le attività formative disposte dall’ufficio educazione alla legalità della polizia locale di Albenga. Sabato 25 marzo al teatro Ambra si terrà un incontro dedicato agli studenti avente ad oggetto la sicurezza stradale.

Afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "Ogni giorno sulle strade di tutta Italia si verificano incidenti, a volte mortali, altre volte con conseguenze molto gravi, che spesso vedono coinvolti i nostri giovani. È particolarmente importante effettuare incontri e sensibilizzare tutti i cittadini e in particolare proprio i giovani sulle tematiche relative alla sicurezza stradale"

"Gli agenti dell’ufficio educazione alla legalità, oltre alla parte esplicativa e più tecnica, proporranno ai ragazzi immagini, racconti di esperienze dirette a volte anche molto traumatiche, la relazione di esperti e di persone che hanno vissuto da vicino un incidente proprio o di un proprio caro".

"Lo scopo di questi incontri è quello di offrire agli studenti non solo gli strumenti per conoscere le regole del codice stradale e del comportamento da tenere a piedi, in bicicletta o con un motociclo, ma anche spunti di riflessione importanti", conclude Vannucci.

Ecco il programma della mattinata “Sicuri e responsabili”: 8.30 Saluti istituzionali, 9.00 Presentazione slide “Nati per vivere” a cura della polizia locale di Albenga – Ispettore Dagnino, 9.30 I comportamenti sulla strada a cura di Roberto Fragapane formatore ACI, 10.00 Presentazione del filmato realizzato dalla scuola secondaria di Primo Grado di Pietra Ligure e esposizione in merito a traumi da parte del Primario dell’Umità Spinale Unipolare di Santa Corona dottor Antonio Massone, 10.40 intervallo, 10.55 racconto da parte dell’agente della polizia locale di Albenga Alessandro Toro di un’esperienza su un incidente, 11.15 la bici come mezzo di trasporto autonomo, economico ed ecologico a cura di Sergio Galizia della FIAB, 11.35 Pillole di Legalità “I colori della vittoria” filmato realizzato dalle classi IV di Albenga e Villanova, 11.50 Reaction time attività didattica a cura della Polizia Locale di Albenga, 12.10 Pillole di Legalità “La leggenda del bandito e del campione” filmato realizzato dalle classi IV di Albenga, 12.30 Conclusione e saluti.