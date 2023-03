Alassio: giovedì prossimo un incontro sull’arte del ricevere con Barbara Ronchi della Rocca promosso dalla sezione Fidapa, guidata da Cinzia Salerno

Dopo il grande successo della festa del primo anno di vita della sezione alassina, celebrato con il grande successo della piantumazione di un’aiuola contro la violenza alle donne dedicata a Cristina Mostosi, prosegue con entusiasmo e impegno l’attività del sodalizio alassino.

Giovedì 30 marzo alle ore 17.00 presso l’Hotel Corso di Alassio in corso Armando Diaz n.28 si terrà un incontro con l’esperta di galateo e bon ton, Barbara Ronchi della Rocca che parlerà dell’arte di ricevere e del galateo della Tavola.

Dopo il saluto del Sindaco Marco Melgrati sono previsti gli interventi di Cinzia Salerno, Consigliera alle pari opportunità del comune di Alassio, docente e Presidente Fidapa; Antonella Tosi, Past President Fidapa distretto nord ovest e Maria Teresa Parrelli, docente Istituto Alberghiero Alassio e Tesoriera Fidapa Alassio. Coordina gli interventi il giornalista Claudio Porchia.

Cinzia Salerno

"Proseguiamo le nostre iniziative - spiega Cinzia Salerno – con un incontro su un tema interessante e sempre attuale, l’arte di ricevere a casa ed al ristorante. Attuale perché la società evolve e le regole si modificano. Il Galateo non è un semplice insieme di regole, che qualcuno considera vecchie e superate, ma un modo di vivere. E conoscere e seguire i consigli sulle buone maniere e il buon gusto può migliorare il nostro rapporto con gli altri e per questo ringraziamo l’esperta di bon ton, Barbara Ronchi della Rocca, per la su disponibilità a tenere questo incontro”.

Barbara Ronchi della Rocca: esperta di storia del galateo e di cucine delle corti reali, autrice di libri di grande successo dedicati alle buone maniere, collabora con numerosi giornali e reti televisive. È stata consulente del Quirinale e docente dell’ANCEP – Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici. È apprezzata consulente di arte del ricevere, insegnando a riscoprire il gusto delle sfumature e delle piccole cose, dal non dimenticare le nostre tradizioni al non rassegnarsi mai alla banalità del cattivo gusto.