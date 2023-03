Incidente sulla A10 all'altezza di Feglino, due anziani in codice rosso al Santa Corona

Sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure due persone anziane che viaggiavano a bordo della propria auto sulla A10 quando, per ragioni e con una dinamica non ben chiarite, si è verificato uno scontro con un mezzo pesante.

Immediato è scattato l'allarme coi vigili del fuoco del distaccamento finalese che hanno estratto una delle due persone dal mezzo per permettere i soccorsi del caso mentre l'altra è stata prelevata dai militi dell'emergenza sanitaria giunti sul posto con un mezzo della Croce Bianca di Finale, uno della Croce Rossa di Ceriale e l'automedica Sierra 4.

A regolare il traffico, che ha subito ulteriori rallentamenti in direzione Savona oltre a quelli quotidiani legati al poco distante restringimento di carreggiata, il personale di Autofiori, mentre ai rilevamenti del caso ci hanno pensato gli agenti della Polstrada intervenuti.