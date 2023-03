Nuovo velox a Pietra Ligure, via al periodo di prova: sarà in funzione da fine aprile (FOTO)

A Pietra Ligure in arrivo un nuovo velox lungo la via Aurelia. L'apparecchiatura, operativa 24 ore su 24, sarà posizionata nella parte cittadina di levante, in corrispondenza del passaggio pedonale in prossimità dello stabilimento balneare "Bagni Gianni". Il limite di velocità è fissato a 50 km/h.

Proprio in questi giorni è stata esposta la relativa segnaletica informativa: il rilevatore di velocità, già in funzione, è attualmente sottoposto ad un periodo di prova e monitoraggio della circolazione in cui non verranno prese in considerazione eventuali sanzioni.

La vera e propria entrata in funzione è attesa per fine aprile.

"È un'installazione che si è resa necessaria a fronte di tutti gli incidenti che si sono verificati in quella zona, purtroppo anche con vittime - ha dichiarato Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure - trattandosi di un punto pericoloso in cui spesso auto e moto procedono ad una velocità esagerata, sia la Prefettura che le forze dell'ordine ci hanno sollecitato a posizionare il velox: una scelta che mira ad aumentare la sicurezza e non a 'fare cassa'. Prossimamente ci muoveremo per informare in maniera esaustiva sull'entrata in funzione dell'apparecchiatura".

"Nel periodo tra il 2015 e il 2021 nel tratto di via Aurelia (denominato corso Italia), tra il confine con Borgio Verezzi fino al fiume Maremola, sono state rilevate 1.188 sanzioni per velocità e sorpasso e 294 incidenti stradali di cui 4 incidenti mortali; 184 con feriti, a volte anche gravi; 106 con solo danni ai veicoli" spiega Domenico Colnaghi, comandante della Polizia Locale pietrese.