Tovo, dal 31 marzo scatta il senso unico a salire in via Lavrio a Bardino Nuovo

Tovo San Giacomo in arrivo modifiche alla viabilità. Il sindaco Alessandro Oddo ha infatti annunciato l'attivazione del senso unico in via Lavrio a partire da venerdì 31 marzo:

"Da venerdì prossimo verrà attivato il senso unico a salire in via Lavrio a Bardino Nuovo, nel tratto compreso fra l'incrocio con via San Sebastiano e l'incrocio con via Boccetti - ha spiegato il primo cittadino - Questa modifica avrà carattere sperimentale e sarà monitorata al fine di valutarne gli effetti sulla viabilità nell'area".