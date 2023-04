Bimbo con due mamme registrato a Savona: segnalazione inviata al Procuratore della Repubblica

Nelle stanze della rappresentanza territoriale del Governo è chiara la consapevolezza del dibattito molto acceso, politico e morale, in corso. Ma la linea rimane quella del rigore normativo. "Come di dovere sono state fatte le segnalazioni di nostra competenza - fanno sapere - E' un atto che, alla luce del quadro e delle circolari vigenti, non poteva essere assunto. Sotto il profilo del diritto positivo, svolgiamo tutte le azioni necessarie senza entrare ovviamente nel merito delle discussioni che riguardano gli attori politici e la discussione nella società civile. C'è un dibattito de iure condendo e, nei limiti delle nostre funzioni, rispettiamo i passaggi che sono dovuti".

Mentre imperversa la discussione sulla registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali, sospese dal Governo Meloni, la città di Savona adotta il primo atto in Liguria in netto contrasto con la circolare Piantedosi. Nel pomeriggio, sempre in tema di diritti, si svolgerà proprio davanti al Municipio il "Transgender Day of Visibility", la Giornata Internazionale che celebra la vita delle persone trans.