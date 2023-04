“Cucina con i fiori”, chef D’Amico da Iseo ad Alassio conquista il pubblico del Grand Hotel Diana con la sua anguilla alla violetta

Loretta Tabarini, presidente dell'associazione promozione 360 di Boario Terme e ideatrice e organizzatrice del concorso "Un Fiore nel Piatto" spiega: "Si tratta di una competizione per ristoratori a tema di fiori eduli e di erbe spontanee del territorio abbinato ai vini locali. In questo caso è stato organizzato con imprenditori delle province di Bergamo e Brescia, però è un format esportabile in tutte le regioni italiane”.