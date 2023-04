L’arte del ricevere di Barbara Ronchi della Rocca ad Alassio grazie a Fidapa

L’arte del ricevere a casa e al ristorante in un mondo che cambia e si evolve: prosegue con entusiasmo e impegno l’attività del sodalizio femminile alassino Fidapa, che giovedì 30 marzo scorso ha promosso un incontro proprio sull'arte del ricevere e il galateo della tavola con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca e coordinato dal giornalista Claudio Porchia presso l’Hotel Corso di Alassio.

Galateo visto non come un vecchio insieme di regole, da qualcuno ritenute superate, ma come modo di vivere sempre attuale fondato anche sulle buone maniere e il buon gusto.

Presenti all’evento il sindaco Marco Melgrati, Cinzia Salerno, consigliera alle pari opportunità del Comune di Alassio, docente e presidente Fidapa, Antonella Tosi, past president Fidapa distretto Nord Ovest e Maria Teresa Parrelli, docente dell’Istituto Alberghiero Alassio e tesoriera Fidapa. Coordina gli interventi il giornalista Claudio Porchia.

Barbara Ronchi della Rocca è esperta di storia del galateo e di cucine delle corti reali, autrice di libri di grande successo dedicati alle buone maniere, collabora con numerosi giornali e reti televisive. È stata consulente del Quirinale e docente dell’ANCEP – Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici. È apprezzata consulente di arte del ricevere, insegnando a riscoprire il gusto delle sfumature e delle piccole cose, dal non dimenticare le nostre tradizioni al non rassegnarsi mai alla banalità del cattivo gusto.