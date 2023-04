"Cucina con i fiori", chef Mendo: dalle stelle ad Alassio con il suo cioccolato "fiorito" all’olio Evo

Al Grand Hotel Diana di Alassio, nell’ambito del Festival nazionale “Cucina con i fiori”, chef Mendo, aka Fabio Mendolicchio, ha catturato l’interesse del pubblico con il suo “dolce” contributo “floreale”: un laboratorio e degustazione a tema “Fiori e cioccolato”.

In particolare, chef Mando ha portato al pubblico alassino un “gioco” nato lo scorso dicembre ’22 con i suoi figli: la creazione di tavolette di cioccolato con olio extravergine d’oliva e fiori, ma non solo. Infatti, nelle sue ricette creative, trovano spazio anche polline, caffè, cristalli di sale, mandorle tostate alla fiamma e altri ingredienti.

“Siamo partiti dalla fava di cacao al 100% grezzo, fornito da un produttore storico torinese – spiega chef Mendo -. In famiglia, abbiamo così messo a punto una tipologia di cioccolato con varie percentuali di cacao, 74, 85, 90, arricchita con olio extravergine d’oliva e fiori o altri ingredienti. Un successo: stanno andando a ruba: nell’ultimo mese abbiamo venduto già circa 500 tavolette prodotte. Le cose nascono per gioco ma alla base c’è sempre la passione”, conclude chef Mendo.

Fabio Mendolicchio, diplomato alla scuola Alberghiera di Torino, vanta trent'anni di esperienza nella ristorazione. Ha gestito il ristorante De Amicis di Torino (primo ristorante di Libera contro le mafie). Fondatore della casa editrice Miraggi Edizioni, nel 2013 ha pubblicato il libro Siamo Tutti Allenatori (CartaCanta Editore) e nel 2017 Cucinando per le stelle (Navarra Editore). Tra i progetti sviluppati nel corso degli anni L’IBRIda CENA (librerie trasformate in ristoranti per una sera), PixFood (fotografia con Giorgio Cravero). Dal 2015 cura l’oroscopo culinario Stars And Food.