Occhi al cielo per la Luna Rosa d’aprile: riti e il suo vero significato

Sarà “rosa” la Luna piena di aprile. L’arrivo della Pasqua ci regala uno spettacolo in cielo. Conosciuta anche come Luna dell’Uovo, brillerà il 6 aprile alle ore 6.37, ma il momento migliore della giornata per osservarla nella sua pienezza rimane quello dopo il tramonto.

Perché si chiama così

Il nome Luna Rosa, o Pink Moon, non è legato al colore del satellite, che sarà come al solito di un bagliore bianco-argento. Il significato di questo appellativo si riferisce invece al Phlox selvatico, conosciuto anche come muschio rosa, un fiore da campo simile alle ortensie che in America sboccia proprio in questo periodo primaverile e che ha ispirato i nativi americani a chiamare così la Luna piena di aprile. Essa simboleggiava la capacità di far “resuscitare” la natura, un vero passaggio di forze naturali e spirituali. Fiorivano le rose selvatiche, i prati si riempivano di erba. Come spesso accade, però, non si tratta dell’unico soprannome attribuito a questo plenilunio. Tra i nomi alternativi ci sono quello di Luna piena del pesce, diffuso soprattutto tra le tribù costiere e riferito alle alose che risalivano i fiumi per deporre le uova, oppure Luna dell’Erba Germogliante e Luna Pasquale.

Perché si verifica il fenomeno

Il Plenilunio si verifica quando la Luna si trova sul lato opposto della Terra rispetto al sole, ciò significa che la sua faccia è completamente illuminata. La Luna piena è una fase lunare e questo evento si verifica una volta ogni quattro settimane. La Luna piena è anche l’opposto della luna nuova.

Relazione con la Pasqua

Nel calendario cristiano cattolico la Pasqua è una festa “mobile”, poiché, secondo quanto stabilito dal Concilio di Nicea, si celebra la prima domenica dopo la prima Luna piena di primavera. Quello del 6 aprile è il primo plenilunio dopo l’equinozio del 20 marzo scorso e, quindi, domenica 9 aprile sarà Pasqua.

Riti della Luna Rosa

La Luna piena di aprile si manifesta con il ritorno della vegetazione, con le fioriture di primavera. Le energie sono in movimento e crescita. Questo è il momento ideale per risvegliare la fiducia nelle proprie possibilità, la capacità di riconoscere le occasioni, anche quando ciò comporta dei rischi. La Luna piena è uno dei momenti migliori per tagliarsi i capelli e depilarsi se si vuole rallentare la ricrescita. In primavera sono frequenti i cambiamenti di umore e impeti emotivi. In tal senso, bisogna dominare le sensazioni, occuparci di noi stessi, delle cose che sono state trascurate e fare pulizia interiore ed esteriore. Perciò, nella notte di Luna piena, scrivere su un foglio di carta tutto quello che si vuole eliminare dalla propria vita (relazioni negative, preoccupazioni, rabbia...) e poi prendere una ciotola, andare sotto la Luna e bruciare il foglio. Per dimenticare lo stress accumulato durante l’inverno, si consiglia un bel bagno rilessante con essenze floreali. È bene pensare anche al nostro lato spirituale: la Pasqua è un momento di rinascita, riconciliazione per risolvere conflitti interiori e con gli altri.Cieli sereni e… buona Pasqua.