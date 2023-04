Finale, riparte il restyling del lungomare: avviati i lavori del terzo lotto a Pia

"Quando si iniziano i lavori? E anche la passeggiata che fa schifo la pavimentazione. Grazie sindaco". E' ben visibile la scritta, lasciata con un pennarello nero, sul pannello che dallo scorso autunno preannunciava l'inizio del terzo lotto di lavorazioni per il restyling del lungomare di Finale Ligure.

Noi giorni scorsi la domanda era diventata anche argomento di dibattito sui social, con un ironico post su un noto social network pubblicato l'1 aprile in cui si annunciava l'inizio dei lavori.

Tuttavia non si è trattato del proverbiale "pesce d'aprile". Con l'inizio della settimana in corso, infatti, la ditta appaltatrice ha dato il via alle operazioni necessarie per riqualificare muretti, aiuole e asfalti in Lungomare Italia, nel tratto compreso tra la discoteca El Patio e piazzale Mamberto. Oltre a parte del molo, già riqualificato in precedenza.

Un'opera da 850mila euro in continuità con i lotti precedenti, quello appunto dal molo fino al Patio e quello nei pressi della piazza "dei cannoni", in un tratto dov'erano già stati completati i marciapiedi lato corso Europa e i rispettivi punti luce.

"L'intenzione è concentrarsi intanto sui muretti di contenimento delle aiuole lato mare, a ridosso dei quali i balneari monteranno le cabine, per permettere a questi ultimi di concludere i lavori di montaggio quanto prima senza disagio - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Progettisti e direzione lavori, insieme agli uffici comunali competenti, stanno intanto valutando se cominciare poi con la parte centrale della passeggiata o concentrarsi prima sul molo".

Sul cantiere non dovrebbero registrarsi grossi disagi o inconvenienti per la tipologia di lavorazioni: "I lavori per i sottoservizi, tra i quali le opere per la regimazione acque e la predisposizione per l'impianto di videosorveglianza, sono già stati eseguiti lo scorso anno - ricorda il vicesindaco - pertanto scavi saranno pochi e si tratterà per lo più di un lavoro di superficie e arredo urbano".

La riqualificazione del rione però non sarà solo per la passeggiata. L'attenzione, sempre a Pia, si rivolgerà sui marciapiedi, per i quali è previsto un rifacimento anche nel tratto di Aurelia dall'incrocio con via Drione fino al ponte sullo Sciusa.

"Trascorsa la Pasqua, vi sarà invece da 'aggredire' il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi sull'Aurelia lato mare tra piazzale Mamberto e il molo, che saranno in porfido come quelli dal lato opposto il cui rifacimento è già stato avviato" aggiunge Guzzi.

Insomma, stavolta niente pesce d'aprile, si parte davvero: "Il cartello era stato sistemato mesi fa per mostrare a finalesi e turisti come quel tratto di passeggiata, effettivamente molto brutto, sarebbe stato riqualificato. Poi la rivoluzione e l'adeguamento dei prezzi ci hanno fatto slittare le procedure di gara che hanno portato a questi ritardi", chiosa Guzzi.