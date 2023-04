Processione del Venerdì Santo, sui social inizia a circolare la fake news della cancellazione. Priorato Generale: "Notizia falsa, decideremo domani alle 18.00"

Inizia a circolare sui social la notizia che la Processione del Venerdì Santo di Savona è stata cancellata causa maltempo ma il Priorato Generale smentisce seccamente questa ipotesi.

"E' una notizia assolutamente falsa. La decisione verrà presa domani alle 18.00". Così hanno dichiarato prendendo tempo quindi fino all'ultimo a poche ore dalla tanto attesa ricorrenza che a Savona manca dal 2016.

Le storiche casse lignee hanno infatti attraversato le vie della città della Torretta 7 anni fa, dopo gli stop del 2018 a causa del maltempo e del 2020-2021-2022 per il Covid.

Anche se anno dispari quindi, tempo permettendo, è prevista infatti pioggia per la serata di domani, si potrebbe, il condizionale è d'obbligo, tornare ad ammirare la tradizione per eccellenza.

È organizzata dal Priorato Generale delle Confraternite di Savona Centro (N.S di Castello, Cristo Risorto, Santi Pietro e Caterina, Santi Agostino e Monica, SS. Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla), confraternite già esistenti nel XIII secolo, sul Priamar, proprietarie delle 15 casse lignee.

Quest'anno il turno di Priorato Generale spetta alla Confraternita di Nostra Signora di Castello, cappe blu, con sede in via Manzoni. La Confraternita ha l'onere e l'onore di organizzare la processione e di aprirla e chiuderla con la propria Croce di Passione e Arca della Santa Croce.

Il percorso prevede la partenza dal Duomo alle 20.30, poi via Caboto, Piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, Corso Italia, Piazza Sisto. La svolta su Corso Italia è dettata dalla presenza dei lavori che si stanno svolgendo in via Astengo e per lasciare libera Piazza Mameli per permettere una maggiore gestione della viabilità.