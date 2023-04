Savona, incidente in via Vittime di Brescia: un ferito al San Paolo

Si è verificato nel pomeriggio odierno un incidente stradale, che secondo quanto riferito ha visto coinvolte un'auto e una moto, lungo via Vittime di Brescia a Savona.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.45, ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Immediato l'intervento dei militi della Croce Oro Mare (sezione Savona) e della Croce Rossa savonese: una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Il sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico con la circolazione bloccata in quel tratto per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.