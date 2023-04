Amministrative Laigueglia 2023, Giorgio Manfredi sfida Sasso del Verme: si candida a sindaco

Giorgio Manfredi rompe il silenzio, dopo qualche indiscrezione sulla sua discesa in campo per le prossime Amministrative che vedranno Laigueglia al voto i prossimi 14 e 15 maggio: scioglie le riserve e annuncia la sua candidatura a sindaco del borgo tra i più belli d’Italia. Giorgio Manfredi sfiderà quindi Roberto Sasso del Verme, sindaco uscente, che a sua volta ha sciolto le riserve lo scorso martedì 4 aprile, annunciando la sua ricandidatura con una squadra in parte rinnovata con elementi nuovi e una parte di esperienza comprovata.

“Dopo aver condiviso il programma da sottoporre agli elettori e raccolto l'impegno dell'intero gruppo con cui ho lavorato negli ultimi mesi, ho sciolto le riserve e mi propongo con grande onore e passione quale candidato sindaco per il prossimo quinquennio con il simbolo ‘Amo Laigueglia’, una lista civica, quindi senza legami politici”, spiega Manfredi in una nota stampa.

“Il programma che abbiamo sviluppato tocca i temi più sentiti dai nostri concittadini – prosegue -: il paese si sta spopolando, sono calati i servizi alla popolazione giovane e anziana, serve una forte spinta al turismo, le infrastrutture sono da migliorare, ci sono opere pubbliche spesso inutili e costose, occorre combattere povertà e bisogno diffuso, è necessario aiutare e coadiuvare le attività commerciali; in sintesi è necessario proiettare il nostro borgo verso il futuro”.

Secondo Manfredi, “un programma impegnativo ma concreto, non basato su spot elettorali o su promesse irrealizzabili. La lista ‘Amo Laigueglia’ si propone non per combattere qualcuno, ma quale alternativa da rimettere nelle mani dei nostri cittadini, perché valutino un progetto ed un impegno per il futuro; un futuro che deve salvaguardare la persona, il territorio, il confronto, combattere la burocrazia e generare benessere ed economia ecosostenibili”.

“In questo momento i Comuni hanno a disposizione ingenti risorse economiche derivanti da contributi che, se spesi responsabilmente possono, anzi devono, generare economia. Questo è il momento di fare scelte razionali e finalizzate – spiega -. Laigueglia non può permettersi di sbagliare, queste scelte non possono essere decise tra quattro mura, ma discusse con chi nel borgo vive e lavora”.

E passa alla presentazione della squadra: “Con onore presento la lista dei candidati che con me si presentano al giudizio degli elettori: Andrea Zancanaro, 49 anni, ingegnere; Alessandro Chirivì 45 anni, avvocato; Lucia Facchineri, detta Maestra Lucia, 50 anni, insegnante; Giampaolo Giudice, 68 anni, funzionario Agenzia delle Entrate in pensione; Paolo Spalla, 24 anni, neolaureato in Scienze del turismo; Hind Herrached in La Serra, detta Hind, 34 anni, esercente bar; Lino Bersani, 58 anni, agente di commercio; Stefania Maffiola, 47 anni, commerciante; Andrea Poggi, detto "Cicco" 72 anni, commerciante in pensione; Paola Delucchi, 55 anni, titolare stabilimento balneare.