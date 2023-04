Nuova piazzola per l'elisoccorso tra le valli Merula e Lerrone: approvato il sito individuato a Testico

Avrà una sua piazzola dove poter far atterrare l’elisoccorso sanitario, della protezione civile e dei vigili del fuoco l'entroterra dell'estremo ponente della nostra provincia. Per la precisione a Testico, posizione strategica a ridosso delle valli Merula e Lerrone.

Il sopralluogo svolto dai professionisti incaricati aveva lo scopo di verificare la possibilità di rispettare i requisiti tecnici fondamentali e ottenere, inoltre, tutte le indicazioni tecniche per progettare e realizzare le opere necessarie, oltre alle indicazioni operative per la corretta funzionalità del servizio sia in orario diurno che notturno.

"Ringraziamo tutti i consiglieri e il presidente Olivieri per l’importante dimostrazione di positiva e fattiva cooperazione tra gli enti e gli amministratori, fondamentale in questo caso specifico, per dare ai cittadini residenti e in soggiorno più tranquillità, sicurezza e tempestività di intervento in situazioni di emergenza. Un gradito regalo di Pasqua per il nostro entroterra" afferma il sindaco Lucia Moscato.