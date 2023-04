Varazze, lesioni nella rotazione della campana della chiesa di San Donato: il comune decide di intervenire

La cella campanaria ha subito una serie di lesioni proprio nella zona di rotazione della campana principale, alla quale, temporaneamente, è stato interdetto il movimento.



Per questo il comune di Varazze ha deciso di intervenire sulla chiesa di San Donato di località Parasio per risolvere la criticità.



"Si ritiene pertanto indispensabile, ai fini della tutela della pubblica incolumità e alla ripresa in sicurezza delle attività religiose, procedere ad una verifica della stabilità e alla messa in sicurezza del manufatto" spiegano dal comune varazzino.



Per questo è stato affidato l'incarico ad un ingegnere e professionista ha predisposto un'offerta e ha sottoscritto il relativo disciplinare per l'espletamento dell'incarico professionale formalizzato alla redazione di tutta la documentazione a corredo del progetto esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e alla direzione lavori.



Il progetto presentato sarà oggetto di richiesta di nulla osta alla Soprintendenza, tenuto conto che l'edificio è interamente soggetto a vincolo in base ad un decreto emesso nel 1939 e inoltre sarà oggetto della selezione per individuare l'impresa esecutrice delle opere che potrà intervenire successivamente al rilascio del nulla osta.



Lo scorso anno l'amministrazione aveva partecipato ad un bando Pnrr per la sistemazione della chiesa prevedendo di richiedere 150mila euro.



A novembre era stata posizionata una nuova vetrata policroma realizzata dal maestro Bruno Ghibaudo. L’opera era stata collocata sul rosone della controfacciata con l’effige di San Michele (Santo a cui la Chiesa in passato era stata dedicata). La vetrata era stata realizzata artigianalmente su telaio in ferro con vetri policromi cattedrale con profili in piombo: tecnica che vede l’utilizzo di speciali vetri colorati del tipo cattedrale antico, tagliati in tasselli sagomati, assemblati e chiusi tra loro da speciali profili in piombo saldati secondo il disegno progettato.