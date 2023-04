Giornata nazionale del Mare, Toti: "Liguria Regina delle bandiere blu"

“La Liguria non può che festeggiare la Giornata nazionale del Mare. La nostra storia, la nostra cultura e anche la nostra economia sono strettamente legate e connesse al mare e alla costa. Proprio oggi sono stato sull’isola Gallinara, nel ponente ligure, dove stiamo promuovendo un progetto di valorizzazione di questo splendido sito, approvato dalla Direzione generale Reform della Commissione Europea (ente che si occupa di promuovere i processi di riforma negli stati membri e di attuazione del PNRR). L’obiettivo è quello di promuovere le nostre bellezze sempre di più anche dal punto di vista naturalistico e culturale, puntando su nuove forme di turismo sostenibile. Nell’ultimo anno questo comparto ha raggiunto numeri record, confermati anche in questi giorni delle festività pasquali, segno che le politiche di promozione del territorio, investimento e miglioramento della nostra offerta stanno dando ottimi risultati. Il mare della nostra riviera è un patrimonio da rispettare, infatti in Liguria vantiamo ben 77 bandiere blu, e conservare. E proprio qui a Genova festeggeremo la Giornata del Mare il 14 aprile insieme ai ministri per le Politiche del Mare Nello Musumeci e dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della Giornata nazionale del Mare.