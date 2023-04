Calcio savonese in lutto per la scomparsa del mister giramondo Luca Casarino

Calcio savonese in lutto per la scomparsa di Luca Casarino.

Originario di Savona, aveva 45 anni e negli ultimi anni aveva girato il mondo facendo l'allenatore e l'assistente in diverse società.

Figlio dell'ex calciatore del Savona Luciano, da giocatore aveva iniziato nelle giovanili del Vado, ad Albisola, Savona e Varazze, per poi passare nella Primavera del Genoa e ad Alessandria e Trani in serie C e D. Invece da mister aveva gestito la coordinazione tecnica della Milan Academy e successivamente era stato in Brasile come osservatore tecnico del Coritiba oltre a far parte dello staff tecnico nel Paranà.

Dal febbraio del 2022 era entrato nello staff tecnico del Clube Atletico Turabao.

Per un biennio è stato nello Shanghai Qi Lin Fc in Cina.

Tanti i messaggi di cordoglio, ricordo e stima che si stanno susseguendo sui social nei confronti di Casarino.

Il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa di San Paolo in Corso Tardy & Benech.

“Il mondo del calcio savonese e ligure perde un allenatore di grande esperienza e competenza. Il suo nome è legato a importanti squadre non solo Italiane ma anche straniere. Alla famiglia il mio cordoglio e la mia vicinanza" lo ha detto l'assessore regionale allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro.