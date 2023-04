Funivie, arriva la cassa di novembre e dicembre. I sindacati chiedono l'accelerata sulla formazione

Tema fondamentale quello legato alla formazione dei dipendenti: "Sono tre mesi che attendiamo dalla Regione una risposta sulla formazione. Serve attivarsi in tal senso, insistere affinché i lavoratori ancora in forza all'infrastruttura, in questi mesi di cassa, possano studiare ed essere pronti per quando si ripartirà - continua Turcotto -. Inoltre, quando l'impianto ripartirà, servirà nuovo personale formato. Essendo all'inizio di questa vicenda una novantina i dipendenti, ora ridotti invece a circa una cinquantina, la formazione sarà importante non solo per chi tornerà al lavoro ma anche per chi verrà assunto".