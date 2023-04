Tovo, la Regione finanzia la riqualificazione di borgata Bosi a Bardino Nuovo

La Regione Liguria ha finanziato il progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione di borgata Bosi a Bardino Nuovo. Si tratta di un investimento complessivo di 200 mila euro, di cui 170 mila euro finanziati dall'ente regionale e i restanti 30 mila da fondi comunali.

Il progetto, redatto dall'architetto Michela Ruffini su incarico dell'Ufficio Tecnico Comunale, prevede la riqualificazione dell'antica percorrenza che attraversa la borgata, denominata via Bosi inferiore, con l'adeguamento delle reti dei sottoservizi, la realizzazione di nuova illuminazione pubblica che valorizzi gli elementi architettonici e il rifacimento della percorrenza pedonale con attenzione alla qualità dell'arredo urbano ed alla sua completa fruizione. Ma anche via Bosi superiore sarà interessata dai lavori con la realizzazione di una nuova illuminazione pubblica alimentata da energia fotovoltaica.

"Questo finanziamento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, consente di dare continuità programmatica con l’intervento di riqualificazione di borgata Boragni da poco concluso e rientra nella volontà dell’amministrazione di Tovo San Giacomo di addivenire ad una riqualificazione generale delle varie zone urbanizzate del territorio e delle viabilità connesse. Anche questo prossimo intervento in borgata Bosi – commenta il sindaco Alessandro Oddo - si innesta in un progetto ben più ampio e di visione strategica che prevede non solo il recupero delle aree adiacenti alla borgata, ma anche la realizzazione di un nuovo parcheggio in project financing destinato sia ai residenti, sia ai fruitori delle numerose attività commerciali e del vicino Museo Bergallo”.

"Ringrazio l'assessore Marco Scajola ed il suo staff per la consueta attenzione con cui hanno ascoltato le istanze del territorio e soprattutto per la fattiva e concreta collaborazione con gli uffici comunali", conclude il primo cittadino.