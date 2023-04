Celle piange la scomparsa di Matilde Vittorini, storica presidente della banda

Celle in lutto per la scomparsa di Matilde Vittorini.

Vedova Mantero, aveva 87 anni ed è stata per anni nella direzione della Banda Musicale "G. Mordeglia" di Celle di cui è stata per diversi anni presidente.

Stimata e apprezzata dai cellesi e non solo, in passato ha anche collaborato con le scuole elementari tenendo corsi di lingua genovese

"E' con grande dolore che annunciamo la dipartita della nostra cara Matilde. Ex presidente che tanto ha costruito per la nostra banda. Non potremo mai ringraziarti a sufficienza ma sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi" il messaggio di cordoglio e di ricordo della Banda cellese.