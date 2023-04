Sorpresi da un'insolita nevicata sul Beigua: 8 ragazzi tedeschi recuperati dai Vigili del fuoco

Travolti dall'insolita nevicata di metà aprile. No, non è il titolo di un film romantico, anzi.

E' quanto accaduto nel pomeriggio odierno a un gruppetto di otto giovani globe trotter di nazionalità tedesca che, nonostante fossero giunti nella nostra Liguria per godere del proverbiale clima mite e dei paesaggi che si colorano del verde intenso della primavera, si sono invece imbattuti in una nevicata che ha portato sulla zona di Prato Rotondo, dove si trovavano, circa 15 cm di coltre bianca.

A quel punto, non riuscendo a proseguire e non trovando riparo, è scattata la chiamata al numero d'emergenza che ha così attivato i Vigili del Fuoco per riportare sulla terra, bagnata ma non ricoperta di neve, i ragazzi.