Sanità più vicina ai cittadini anche a Toirano grazie all'ambulatorio di prossimità (FOTO)

Ha iniziato la sua attività lo scorso 29 marzo l'ambulatorio di prossimità al servizio dei comuni di Toirano e Balestrino. L’obiettivo è quello di fornire un capillare servizio sul territorio di assistenza infermieristica che si vada ad integrare con il Medico di Medicina Generale per una totale e sempre più efficiente ed efficace presa in carico del paziente.

Gli ambulatori di prossimità rappresentano l’inizio della riorganizzazione sanitaria del territorio prevista dal Pnrr e declinata da Asl2 anche nel distretto Finalese. Nell’ambulatorio saranno coinvolti per la prima volta gli infermieri di comunità (IFeC) professionisti responsabili della gestione dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità, nonché altre figure infermieristiche di elevata esperienza e qualificazione, che incontreranno la popolazione del territorio e attraverso la presa in carico, l’individuazione dei bisogni e la definizione del piano assistenziale garantiranno attività e prestazioni atte a migliorare il "bene salute".



Il servizio è attivato allo scopo di: migliorare l’accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria primaria; rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini attraverso l’erogazione di prestazioni infermieristiche; promuovere nelle persone i processi di autocura, anche al fine di realizzare una partecipazione attiva e consapevole alle scelte di natura assistenziale; garantire la presa in carico dei cittadini ed il mantenimento della continuità assistenziale in collegamento con ospedale e servizi sanitari territoriali (Consultori, Medici di Famiglia, Distretti Sanitari e Servizi Domiciliari(ADI); promuovere l’attività di prevenzione ed educazione alla salute; integrare e supportare l’attività dei Medici di Famiglia (MMG): anche non fisicamente collocati all’interno dell’Ambulatorio ma ad esso funzionalmente collegati.

Qualsiasi prestazione effettuata presso l’Ambulatorio potrà essere effettuata anche a domicilio previa valutazione del caso e su specifica richiesta.



All’interno delle strutture si potranno ricevere le seguenti prestazioni: rilevazione della glicemia, misurazione della pressione arteriosa, misurazione della saturazione percentuale dell’ossigeno, somministrazione di medicinali prescritti dal medico di medicina generale sia per via intramuscolare che sottocutanea, medicazioni semplici e complesse, rimozione punti di sutura ,controllo e assistenza alle stomie delle vie urinarie e intestinali, sostituzione catetere vescicale a permanenza, istruzione alle tecniche di somministrazione di terapie farmacologiche e nutrizionali a pazienti e caregiver, istruzione all’autocontrollo nel paziente diabetico della glicemia e al conseguente utilizzo della terapia insulinica, informazione sui percorsi di salute intra ed extra ospedalieri.



La struttura di Toirano, così come quella inaugurata a Calice Ligure (leggi QUI) hanno ricevuto quest'oggi la visita delle autorità per la presentazione ufficiale alla cittadinanza.