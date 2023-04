Litiga con la madre e prova ad accoltellarla: 16enne arrestato per tentato omicidio

I militari, dopo essersi assicurati che la donna non fosse in pericolo di vita e averla affidata alle cure del personale medico intervenuto sul posto, hanno iniziato subito le ricerche del 16enne, già noto alle Forze dell’Ordine. La fuga del giovane è durata poco: i militari dell'Arma lo hanno infatti rintracciato mentre stava tornando a casa, e lo hanno così accompagnato in caserma per gli accertamenti necessari.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe scaturita da un banale rimprovero della madre nei confronti del ragazzo che, come già in passato, aveva avuto atteggiamenti ostili nei confronti della donna. Tutto sarebbe nato nel pomeriggio, quando il giovane stava spostando alcuni mobili di casa per creare spazio per registrare un video da postare sui social network: il disaccordo della mamma, contraria all’iniziativa, ha portato la situazione a degenerare irreparabilmente col giovane, in stato di forte agitazione, che ha preso ad insultare e minacciare la madre, cercando prima di colpirla con una testata.