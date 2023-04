A Borgio Verezzi "Lunedì insieme", il ciclo di incontri per il benessere di grandi e piccini

Partirà da lunedì 17 aprile, alle ore 17, a Borgio Verezzi un ciclo di incontri presso il Centro socio-culturale di via Municipio dal titolo "Lunedì insieme - incontri per il benessere di grandi e piccini".

Le conferenze, organizzate in collaborazione tra l'Unitre di Borgio e Pietra e l'Associazione Pietra Filosofale col patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, sono rivolte a tutte le fasce di età e propongono riflessioni su come operare per il superamento di tutte le forme di disagio, da quello giovanile a quello che potrebbe verificarsi nel caso di separazione evitando percorsi non conflittuali fra coniugi; verranno anche proposti percorsi di come "invecchiare bene" e trovare sempre una strategia per essere utili a se stessi e agli altri.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00 nei lunedì non festivi nei mesi di aprile e di maggio con relatori tutti esperti professionisti nel campo della psicologia e della mediazione familiare.

"Sono conferenze - afferma il vicesindaco Pier Luigi Ferro - che danno l'opportunità ai cittadini residenti nel nostro territorio di approfondire tematiche importanti della vita di relazione e mirano a promuovere sia il benessere individuale che quello collettivo. Anche per questo l'Amministrazione Comunale ha rilasciato il patrocinio alla manifestazione".

Ecco il calendario degli incontri:

Lunedì 17 aprile ore 17.00 - "Le trappole affettive", relatrice dr. Cecilia Malombra, Psicologa clinica e criminologa. Verrà affrontato il tema di come riconoscere ed evitare persone negative, adescamenti e truffe affettive: un aiuto per adolescenti e adulti.

Lunedì 8 maggio ore 17.00 - "Hikikomori: le nuove espressioni del disagio adolescenziale", relatore dr. Alfredo Sgarlato, Psicologo e mediatore familiare. Verranno esaminati i fenomeni che spesso devono affrontare genitori ed educatori.

Lunedì 15 maggio ore 17.00 - "Invecchiare bene", relatore dr. Andrea Croci, Psicologo clinico. Verranno presentate proposte per non subire la vecchiaia ed essere utili a se stessi e agli altri.

Lunedì 22 maggio ore 17.00 - "Il senso della vita", relatrice dr. Roberta Madruzza, Psicologa scolastica. Verranno presentate proposte affinché si viva nella consapevolezza di essere sempre utili.

Lunedì 29 maggiore ore 17.00 - "La responsabilità genitoriale, per una separazione non conflittuale", relatrice dr. Elvira Benini, Psicologa, psicoterapeuta, consulente tribunale di Genova.