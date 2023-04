Borghetto, il professore Mauro Canova presenta "Il libretto del Don Giovanni di Lorenzo da Ponte"

Lunedì 17 aprile, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, in piazza Libertà a Borghetto, alle ore 15.30, ultimo incontro Unitre dell’a.a. 2022/2023, aperto a tutta la cittadinanza.

Il professore Mauro Canova illustrerà “Il libretto del Don Giovanni di Lorenzo da Ponte”, opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart e secondo dei tre drammi giocosi che il compositore austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte (che era al servizio del Sacro Romano Imperatore), il quale attinse a numerose fonti letterarie dell'epoca.

L’incontro sarà arricchito dalla proiezione di filmati e musiche. Mauro Canova, Insegnante, è un grande appassionato ed esperto di teatro italiano del periodo compreso tra XV e XX secolo, in particolare del teatro veneto del Cinquecento. Autore di saggi su Shakespeare e Ruzante. Tra le sue pubblicazioni: E ’l riso e ’l pianto et la paura et l’ira. L’opera di Angelo Beolco tra poetica e psicoanalisi (Cesati, 2003); Saggi sul teatro europeo fra Medioevo e Rinascimento (Edizioni dell’Orso, 2004).

"Con l’anno accademico 2022/2023 si conclude il venticinquesimo anno di attività dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito, facente parte dell’Unitre Comprensoriale. Si ringraziano i Docenti che con il loro impegno e la loro disponibilità hanno contribuito alla promozione culturale e sociale del territorio, i Conferenzieri, gli Assistenti dei Corsi e tutti gli iscritti, che con la loro partecipazione hanno reso viva la vita dell’Unitre", commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.